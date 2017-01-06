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06 Ocak 2017 14:32

Hac kayıtları bugün sona eriyor

Hac kayıtları bugün sona eriyor

06 Ocak 2017 14:32

Türkiye genelinde 2017 yılı için sürdürülen hac ön kayıtları bugün sona eriyor.
Lapseki Müftülüğünden edinilen bilgide ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara 20 TL kayıt ücreti yatırması gerekiyor. 28 Aralık 2016 tarihinde başlatılan ön kayıt işlemleri 6 ocak 2017 bugün sona ereceği bildirildi. Ayrıca vatandaşlar elektronik hac.diyanet.gov.tr adresinden de kayıt yaptırabilecek.
Lapseki Müftüsü remzi Karadoğan önceki yıllarda kayıt yaptıranların 9 Ocak 2017 ila 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yineleme işlemi yapacaklarını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik kayıt yineleme işlemlerinin yapılmayacağının altını çizen Karadoğan, 2017 yılında oda tercihli hac konaklamasının yapılacağını bildirdi. Karadoğan verdiği bilgide "Kaydını yinelemeyen vatandaşlar 2017 hac kurasına dahil edilmeyecekler. Ayrıca hacı adaylarının iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. 2016 yılında hac kurasına katılarak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme varsa kuraya beraber katılma isteğindeki değişiklikleri 9-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir" dedi.



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