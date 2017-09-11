Halil Sezai babasının vefatına rağmen hayranları için sahne aldı

Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali’nde sahne alan Halil Sezai Paracıkoğlu, babasının vefat haberini almasına rağmen konserini iptal etmedi.

Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali’nin son gününde Cumhuriyet Meydanı’nda, sahneye alan Halil Sezai Paracıkoğlu, KOAH hastalığı sebebiyle babasının vefat haberini almasına rağmen konserini iptal etmedi. Sahneye çıkan Halil Sezai, binlerce hayranıyla buluştu. Üzgün olduğu gözlenen Halil Sezai, şarkılarını güçlükle söyleyebildi. Hayranlarıyla buluşan Halil Sezai’nin sahnede zor anlar yaşadığı görüldü. Ünlü şarkıcıya zaman zaman sahneye çıkan hayranları destek verdi. Bir saat 15 dakika sahnede kalan Halil Sezai, konserinin ardından Bozcaada’dan ayrıldı. Halil Sezai’nin vefat eden babasının salı günü Eskişehir’de toprağa verileceği öğrenildi.