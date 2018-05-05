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05 Mayıs 2018 19:52

Haliloğlu Köyü 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

Çanakkale’nin Çan İlçesine bağlı Halilağa köyünde düzenlenen 4.

Haliloğlu Köyü 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı

05 Mayıs 2018 19:52

Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Faruk Akkoyun’u kazkanatı ile yenen Mustafa Batu başpehlivan oldu.


Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde köy muhtarı Necdet Alkan’ın tertip ettiği 4. Yağlı pehlivan güreşlerine 200 pehlivan katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan dua ile başlayan güreşlerin bu yılki Ağalığını Çanlı işadamı Orhan Kurul yaptı. Halilağa köyünde düzenlenen 4. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Faruk Akkoyun’u kazkanatı ile yenen Mustafa Batu başpehlivan oldu.


Güreşleri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Çan ilçe Başkanı Murat Okan, CHP Çan ilçe Başkanı Av. Ümran Aydın, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya ile güreş severler izledi.




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