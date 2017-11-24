Halimbey Konağı Kent Müzesi’ne ziyaretçi ilgisi

Biga halkının ve Halim Bey’in torunlarının antika eserlerin sergilendiği Konak, 117 yıllık bir geçmişin izlerini barındırıyor. Biga’nın önemli kültür miraslarından biri olan Halimbey Konağı, Kent Müzesi olarak ziyaretçilerine zengin bir içerik sunuyor. Bu zengin içerik ve tarihsel cazibesi sayesinde her geçen gün ziyaretçiler artarken, şehir dışından gelen tur şirketlerinin ve bireysel gezginlerin de ilgisini çekiyor.

Özel turizm şirketlerinin yanı sıra ilçede bulunan ilkokul ve ortaokullar düzeyinde de kültür ve tarih turları kapsamında müze ziyareti gerçekleştiriliyor. Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu, Hamdibey İmam Hatip Ortaokulu, Sakarya İlkokulu, Toki Hasan Tahsin Günay İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Halimbey Konağı Kent Müzesi’ni ziyaret ettiler ve müze hakkında bilgi aldılar.

2016 yılının ilk 5 ayında çok sayıda ziyaretçi Halimbey Konağı Kent Müzesi’ni ziyaret etmişti. Çanakkale, Bursa ve Tekirdağ’ın yanı sıra Yunanistan’dan gelen ziyaretçiler de dikkat çekmişti. İlköğretim çağındaki öğrencilerin ziyaret programlarında yer alan Halimbey Konağı Kent Müzesi’ni Halim Bey’in torunu Mehmet Tosun da ziyaret etmiş ve anılarını paylaşmıştı. Mehmet Tosun, müzeye bazı eski nadide eşyalarını bağışlamak istemiş ve geçmişle ilgili ilginç anılarını kayda geçirmek konusunda destek olacağını ifade etmişti.

Biga Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Müzeler, tarihimizin yaşayan unsurları olarak geçmiş ve bugünümüz arasında bir köprü görevi görmektedir. Dokusuyla, kokusuyla, sergilenen objeler ve hikayeleri ile her daim bir merak unsuru taşımakta, insanı bulunduğu an’ın içinden çekip almaktadır. Kentimizin önemli kültür envanterlerinden biri olan Kent Müzemiz, yerel kültürün tanınması ve unutulmaması anlamında ayakta kalmaya devam ediyor. 117 yaşını dolduran Halimbey Konağı, içindeki zengin kent mirası ile zilinin çalınmasını bekliyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Halimbey Konağı Kent Müzesi için Biga Dernekler Platformu’nun Biga Belediyesi ile planladığı bir gezi programı da hazırlık aşamasında. Biga’daki tarihi ve gezilecek yerlerle ilgili bir tur programı hazırlanacak. Program içinde Biga Şehitliği, Bahçelili Mehmet Çavuş Savaş Galerisi, Nilüfer Gölü, Tarihi Namazgah gibi noktalar yer alacak. Öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanıması ve tarih konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.