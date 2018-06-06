Harvard’a seçilen ilk Türk’e Çanakkalelilerden ödül

Tuna Şare Ağtürk’e sundu.

Çanakkale içinde başarılı isimleri tespit edip her ay bir kişiye “Kent Ödülü” sunan Çanakkale Güç Birliği Platformu Ödül Komisyonu, Mayıs ayı ödülünü, Harvard Üniversitesine seçilen ilk Türk olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk’e takdim etti.

Geçtiğimiz ay Dünya Rekortmeni ve Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran Birgül Erken’e ödül sunan Güç Birliği Platformu Ödül Komisyonu bu sefer de adaylar içinde bilim dalında ödül takdim etti. Tören, Ödül Komisyonu Başkanı Buğçe Çetin’in konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin, konuşmasında çalışmalar ve ödül verme gerekçesini katılımcılarla paylaştı.

Ardından Ödül Komisyonu üyesi ve jürisi Gizem Kunt, başarılı bilim kadınının özgeçmişini dinleyenlerle paylaştı. Sonrasından ise Çanakkale Güç Birliği Platformu Başkanı Gökhan Bayram bir konuşma yaparak ödüllendirmenin önemine ve başarılı bilim insanının kendileri için taşıdığı anlama dikkat çekti.

Konuşmaların ardından, katılımcıların ayakta alkışlamasıyla birlikte Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk’e, Ödül Komisyonu üyeleri ve Platform Yönetim Kurulu tarafından Kent Ödülü sunuldu. Daha sonra ise platform başkan yardımcıları Aylin Doğan ve Necla Demirutku, kalp şeklinde hazırlanan özel bir armağan sundu. Programda Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şube Başkanı Meral Ulucan ise Ağtürk’e bir buket çiçek takdim etti.

Törende konuşan Doç Dr. Ağtürk, kendisi için düzenlenen bu seremoniden eşsiz bir keyif aldığını, hiç tanımadığı insanlar tarafından anılmak ve Çanakkaleliler tarafından ödüllendirmekten dolayı duygulandığını söyledi. Törende Güç Birliği Yönetim Kurulu kararıyla teklif edilen ‘Onur Üyeliği’ belgesi de takdim edildi. Başkan Gökhan Bayram’ın sunduğu formun doldurulması ile Harvard’a seçilen ilk Türk olan Doç. Dr. Ağtürk, Çanakkale Güç Birliği Platformu ‘Onur Üyesi’ oldu.