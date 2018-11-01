Hasarlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Gövdesinde hasar olan Liberya bayraklı 'Virgin Star' isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi esnasında boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yunanistan'ın Lavrion Limanı'ndan Yalova'ya giden 294 metre uzunluğunda ve 54 bin 592 groston ağırlığındaki Liberya bayraklı 'Virgin Star' adlı gövdesinde hasar bulunan konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi saat 13.10 sıralarından Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin geçişi esnasında boğaz güvenlik maksadıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemiye geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-9' römorkörleri refakat etti.