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Hastalar, kapalı yöntem ameliyatlarla daha az ağrı ile daha çabuk şifa buluyor

Sağlık ve tıp alanında şimdiye kadar birçok ilkin gerçekleştirildiği ÇOMÜ Hastanesi’nde kapalı yöntem (laparoskopik) cerrahi müdahaleler artık neredeyse rutin olarak yapılıyor.

Sağlık ve tıp alanında şimdiye kadar birçok ilkin gerçekleştirildiği ÇOMÜ Hastanesi'nde kapalı yöntem (laparoskopik) cerrahi müdahaleler artık neredeyse rutin olarak yapılıyor.


ÇOMÜ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Hacıvelioğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği cerrahi müdahale ile hastanın karnında yaklaşık 20 cm'lik ur bulunan rahim, kapalı yöntemle (Total Laparoskopik Histerektomi) alındı.


Kapalı yöntemle yapılan cerrahi müdahalelerin ÇOMÜ Hastanesi'nde neredeyse rutin olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Doç. Dr. Servet Hacıvelioglu, “Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz bu yöntem ile hastalarımız operasyon sonrası daha az ağrı yaşıyorlar ve daha hızlı iyileşme gösteriyorlar” dedi.

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