Hekimler ve sağlık çalışanlarına ’Sepsis’ eğitimi

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne yol açan sepsis konusunda sağlık çalışanlarında farkındalık oluşturmak ve kamuoyunun bu önemli sağlık sorununa dikkat çekmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Yoğun Bakım Derneği işbirliği ile eğitim seferberliği başlatıldı.

Konu ile ilgili farkındalık oluşturmak üzere Çanakkale Devlet Hastanesi, hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik Tarım İl Müdürlüğü Eğitim Salonunda eğitim sunumu gerçekleştirdi. Düzenlenen eğitime Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Azem Ülkü konuşmacı olarak katıldı.

Ülkü konuşmasında, “Sepsis (kan zehirlenmesi), bir mikrobun kanda ya da dokularda çoğalması sonucunda ortaya çıkan vücuttaki hasar halini ifade eder. Sepsis, hayati risk taşıyan bir enfeksiyondur ve yoğun bakım ünitelerinde ölümlerin en önemli sebebidir. Kana bakteri veya toksin karışmasıyla oluşan Sepsis vakalarının sadece yüzde 50’sinde enfeksiyon etkenleri tespit edilebilmektedir. Sepsis vakalarının yüzde 40’ı akciğer enfeksiyonuyla başlamakla birlikte idrar yolları enfeksiyonu da önemli bir etkendir. Derideki bir yarada mikrop kapma nedeniyle enfeksiyon meydana gelmesi, apsenin patlaması sebebiyle iltihabın kana karışması, boğaz enfeksiyonu ve bağırsak iltihabı nedeniyle de septisemi oluşabilir. Diş iltihabı bile Sepsis’ e neden olabilir. Tüm dünya ülkeleri için ciddi bir halk sağlığı sorunu olan ve vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz yanıt ile kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan Sepsis, erken tanı konularak tedavi edilmemesi halinde birçok organda yetmezliğe, şok’a ve yüksek oranda ölüme yol açıyor. SEPSİS gelişen hastaların tanı ve tedavi uygulamalarının zamanlaması, tedavinin yeterliliği gibi sebeplere bağlı olarak %15-60’ı yaşamını kaybediyor. Dünyada her yıl 30 milyondan fazla insanda gelişiyor ve 6 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Hastanelerde gerçekleşen ölümlerin yarısından fazlasının, dünyada 5 yaşına gelmeden her yıl 5 milyon çocuğun ölümüne ve yine her yıl 100 bin annenin hayatını kaybetmesine neden olan Sepsis hastalığı hakkında çok fazla araştırma yapılmamasına karşın, Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı 2017 yılında mercek altına aldı" dedi.