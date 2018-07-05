Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde 27 Mayıs pazar günü yapılan olağan genel kurulunda yıllardır birliğin genel sekreterliğini yapan Ünal Özcan’ın hazırladığı liste oy birliği ile yönetime seçildi.

Ünal Özcan’ın listesinde yer alan Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur yapılan görev dağılımında başkan vekilliğine seçilerek Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yetkili ikinci adam oldu.

Başkan Mutur yaptığı açıklamada, " Yaptığımız genel kurulda birliğimizin seçimini gerçekleştirdik. Özellikle bizleri bu göreve getiren arkadaşlara Biga esnaf ve sanatkarlarına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca başta birlik başkanım Ünal Özcan olmak üzere genel kurula katılarak bizleri destekleyen 32 mesleki odamızın seçilmiş yöneticilerine teşekkür ederim. Amacımız, tarih ve kültür bakımından ayrı bir öneme sahip olan güzel Çanakkale’mizde esnaf ve sanatkarlık yapan tüm hemşerilerimize faydalı çalışmalar gerçekleştirerek birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmektir. Esnafımızın sorunlarını biliyoruz ve bu sorunları ivedilikle genel başkanımıza da ileterek çözüme kavuşturacağız. Yapacağımız çalışmalarla Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlarını sosyal ve ekonomik yönden ülke çapında üst sıralara taşıyacağız. Genç ve dinamik bir yönetimle göreve geldik. Allah utandırmasın" dedi.

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Birlik Başkanı Ünal Özcan Başkan Vekili İbrahim Mutur, üyeler Mehmet Ali Demir, Ahmet Nalbant, İbrahim Demirtaş, Emin Görgün, Türker Demirhan, Denetleme Kurulu Başkanı Ahmet Ünal, üyeler Halil Öner ve Fatih Tok Disiplin Kurulu Başkanı Engin Kandemir, üyeler Ayhan Engin ve Memduh Acar.