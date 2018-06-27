Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 10:38

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 boyutlu yazıcı üretmeye başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye vasıtasıyla 3 boyutlu yazıcılar üretmeye başladı.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 boyutlu yazıcı üretmeye başladı

27 Haziran 2018 10:38


Ülkeye teknoloji bilen, dinamik, yenilikçi ve gelişime açık bireylerin kazandırılmasının amaçlandığını dile getiren Okul Müdürü Hayri Ulutaş " Okulumuz, 3 boyutlu yazıcı ile buluşuyor projesi kapsamında proje ile endüstri 4.0 çağında gelişen teknolojinin nimetlerinden olan 3 boyutlu yazıcıları öz kaynaklarımızla ürettik. İlçemizde bulunan ortaokullardaki öğretmen ve öğrencilerin kendi tasarladıkları 3 boyutlu objelerin imalatlarını yapabilmeleri için yazıcılarımızı teslim ettik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz öncülüğünde yapılmış olan 3 boyutlu yazıcıları Gümüşçay, Balıklıçeşme, Yeniçiftlik, Yeniceköy ve Çiçeklidede Özel İdare Ortaokuluna kazandırdık" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
24
°
C
  • Çarşamba
    24°C
  • Perşembe
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç