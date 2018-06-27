Ülkeye teknoloji bilen, dinamik, yenilikçi ve gelişime açık bireylerin kazandırılmasının amaçlandığını dile getiren Okul Müdürü Hayri Ulutaş " Okulumuz, 3 boyutlu yazıcı ile buluşuyor projesi kapsamında proje ile endüstri 4.0 çağında gelişen teknolojinin nimetlerinden olan 3 boyutlu yazıcıları öz kaynaklarımızla ürettik. İlçemizde bulunan ortaokullardaki öğretmen ve öğrencilerin kendi tasarladıkları 3 boyutlu objelerin imalatlarını yapabilmeleri için yazıcılarımızı teslim ettik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz öncülüğünde yapılmış olan 3 boyutlu yazıcıları Gümüşçay, Balıklıçeşme, Yeniçiftlik, Yeniceköy ve Çiçeklidede Özel İdare Ortaokuluna kazandırdık" dedi.