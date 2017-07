Unutmadık, Unutturmadık" konulu 15 Temmuz Fotoğrafı Sergisi’nin Çanakkale’de açılışına katılan Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Darbe gecesi elinde kahveyle televizyon karşısına geçenlerin, "kontrollü darbe" diyerek millete ayar vermeye, milletin direnişine helal getirmeye hakkı yoktur. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı.

Serginin açılışını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ile birlikte yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İhlas Haber Ajansı’nın tarihe not düştüğünü belirterek, "Bugün 15 Temmuz etkinliklerinin başladığı gün. İhlas Haber Ajansı’nın Çanakkale’deki bu sergisine katılarak açılışa şahitlik etmiş olduk. Büyük bir onur duyduk. Çünkü bir destan yazıldı bir sene önce. Nasıl ki bundan 102 yıl önce Seyit Çavuşlar, Yahya Çavuşlar Çanakkale’de destan yazmışlardı. Bu milletin egemenliğine kast edenlere bu millete yan bakanlara ders vermişlerdi. Bir destan ayağa kaldırmışlardı. Aynı şekilde geçen sene bu tarihlerde tüm Türkiye tüm dünya şahit oldu ki bu milletin geleceğine yan bakan, egemenliğine laf söyleyen hainlere karşı bu millet ayağa kalktı. Ve bu ayağa kalkmanın sonucunda da hiç olmayacak bir iş bir anlamda demokratik kuralların tekrar hayata geçmesiyle olmuş hale geldi. Bu şeye şahitlik eden en önemli kurumlardan bir tanesi İhlas Haber Ajansı oldu. Gördüğünüz fotoğraflarda ilk andan son ana kadar bütün kareleri ortaya koydular. Tavrını net ortaya koydular. Bütün basın camiası bu darbede büyük bir sınav vermiş oldu. Olumlu sınav vermiş oldu. Demokrasinin yanında yer alan milletimiz gibi basın da aynı şekilde demokrasinin yanında yer aldı. Ve kendi üzerine düşeni yapmış oldu. İhlas Haber Ajansının o geçen seneki hatıralarını bugün buraya taşıyor olması çok kıymetli. Ama Çanakkale’de olması ekstra kıymetli. Çünkü Çanakkale milli şuurumuzun başkenti. Cumhuriyetimizin ön sözü. 15 Temmuz ruhuna en çok Çanakkale yakışır. Çanakkale’ye en çok 15 Temmuz ruhu yakışır. Dolayısıyla o gün Seyit Çavuşların Yahya Çavuşların görevlerini bugün Ömer Halisdemirler Abdullah Olçaklar yerine getirmiş oldu. Bu konuda da İhlas Haber Ajansı bunu fotoğraflamış kare haline getirmiş onları sergilemiş olduk. Ümit ediyorum bu sergi Çanakkale’ye şahitlik edecektir. O gün neler yaşandığını bu karelerden görecektir. Onurla gururla bunları gelecek nesile taşıyacağız. Unutmadık, unutturmayacağız. Hatırlarsınız Çin’deki devrimde bir tek kare vardı. Bir tankın önünde insan vardı. Yıllarca tüm Avrupa’da tüm dünyada demokrasinin örneği olarak o fotoğraf gösterildi. Oysa sadece bu sergide görüyoruz ki onun çok ötesinde yüzlerce fotoğraf harika kareler darbenin karşısında duran insanların hatıraları bayraklarıyla sokaklara çıkan insanların hatıraları çok daha örnek halde sergilendi. O yüzden Çin’deki o fotoğraftan çok daha ötesini bugün tekrar yaşamış olduk, görmüş olduk, " diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’na kahve tepkisi

Bülent Turan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da eleştiri yönelterek, "Bu darbenin öyle veya böyle hala kontrollü olduğunu söylemeleri, bununla ithamda bulunmaları önce milletin kendisine hakarettir. Şehitlerimizin hatırasına ihanettir. Bu; dünyada örnek bir başkaldırıydı. Darbeye karşı milletin başkaldırısıydı. Buna farklı ithamlarda bulunmak önce şehitlere, gazilere millete haksızlık olur. Ben bunu yapanların mahcup olacaklarını düşünüyorum. Millet vicdanında mahkum olacaklarını düşünüyorum. Bir an önce kendilerini aynaya bakarak adam gibi meseleye bakmaya davet ediyorum. Bu iş siyasetin ufak hesaplarına alet edilecek bir mesele değil. Darbe olduğu zaman Ak Parti kötü olacak, CHP iyi MHP iyi olacak diye bir şey yok. Bütün millete karşı darbe yapıldı. Tüm parti, STK, basın mensuplarına karşı yapıldı. Herkes bedel ödeyecekti. Bu bedel ödemeye engel olan millet, her kuruma, her partiye, her STK’ya, her basın kuruluşuna sahip çıkmış oldu. O yüzden darbeye kontrollü demek büyük bir itham, büyük bir gaflettir. O akşam milletin meydanlara çıktığı, milletin destan yazdığı saatlerde, bazılarının, yani darbeye ithamda bulunan, karalayan bazılarının; o akşam nasıl televizyon karşısında kravatlarıyla kahve içerken darbeyi izlediklerini görmüş olduk. O yüzden darbe karşısında televizyon karşısında kahve içerek zaman geçirenlerin; bu millete ayar vermeye, bu milletin direnişine halel getirmeye hakkı yoktur. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisindeki sergi Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Jnd. Kdm. Albay Necmi İnce, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, GESTAŞ A.Ş Genel Müdürü Volkan Uslu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer,İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "15 Temmuz Şehitlerimizi, aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Tüm gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz" diyerek protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesimiyle sergi açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından protokol üyeleri sergi fotoğraflarını tek tek gezerek, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’ten sergi hakkında bilgi aldı