İhtiyaç sahibi 225 çocuk bayramlık elbiselerle sevindirildi

ilk olarak 2 yıl önce başlatılan proje bu yıl da dikkat çekti. Tespit edilen 225 ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlık alışverişleri hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandı.

Konuya ilişkin dernek yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, " Başlattığımız iyilik hareketi ilimizde çığ gibi büyüyor. Hatta bu yıl takip ettiğimiz 4 farklı oluşum bize benzer faaliyetler yürütmeye başladı. Başka kişi yada oluşumlara fikir vermek ve onlara öncülük etmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sonuçta hepimizin ortak gayesi insanların sıkıntılarını biraz daha azaltabilmek ve çocukların tebessüm etmelerini sağlamak, kapısını kimsenin çalmadığı insanların gönüllerine dokunmak. İyilik bulaşıcıdır, her geçen gün artan gönüllü sayısı ile daha çok ihtiyaç sahibine ulaştığımızın farkındayız. Bu sebeple din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İyiliğiniz dünyayı sarsın" denildi.