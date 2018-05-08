İkinci kez böbrek nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürlüğünde gerçekleşen operasyonda, Bandırma Devlet Hastanesinde kadavradan alınan sol böbrek, 3 saatlik başarılı bir operasyonla nakledildi. Bedriye Ateş, bağışı yapan aileye teşekkür ederek, “Beni diyalizden kurtardıkları için onlara minnettarım. Daha öncede böbrek nakli olmuştum. Bana ikinci kez bir hayat bağışladılar” dedi.

Yapılan böbrek nakli ile ilgili açıklamada bulunan ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Cabir Alan, “Genetik böbrek rahatsızlığı olan polikistik böbrek hastalığı ve hipertansiyona bağlı olarak 2004 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve uzun süre diyalize giren Bedriye Ateş isimli hastamıza 2005 yılında annesi sağ böbreğini bağışlayarak böbrek nakli yapılmış. 2017 yılının başına kadar diyaliz makinesine bağımlı hale kalmadan sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettiren Bedriye hanımın nakledilen böbreği 1 yıl önce görevini tamamlamış ve fonksiyonlarını yitirmiş. Yeniden diyaliz makinesine bağımlı hale gelen hastamız Çanakkale’de ikamet ettiğinden yeniden nakil olmak için 6-7 ay önce merkezimize müracaat ederek kayıt yaptırmış. 28.04.2018 tarihinde beyin kanaması sonucu Bandırma Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılan 71 yaşındaki hastanın 02.05.2018 tarihinde beyin ölümü geçekleşmiş. Yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine, nakil sırası merkezimizde olduğundan, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Koordinasyon Merkezi tarafından merkezimiz durumdan haberdar edildi. Kısa süre içinde nakil ekibimiz Bandırmaya yola çıkarak sol böbreğin uygun bir şekilde alınarak Çanakkale’ye ulaştırılmasını sağladı. Doku tipi tayininden sonra Bakanlığın isim listesini belirleyerek koordinatörlerimize ilettiği merkezimize kayıtlı hastalarımıza telefonla ulaşılarak hastanemize davet edildi. Gerekli kan ve doku testlerinden sonra uyumun en yüksek çıktığı ve Bakanlığın gönderdiği listede 1. Sırada yer alan Bedriye Hanıma konsey kararı ile böbreğin nakledilmesine karar verildi. Hastamızın geçmişinde 13 yıl önce geçirilmiş bir böbrek nakli hikâyesi vardı. Bu durum ikinci nakle engel bir durum olmadığından 3 saatlik başarılı bir operasyonla sol böbreği hastamıza naklettik. Hastamızın genel durumu iyi ve günlük idrar çıkışı 2,5 litrenin üzerinde” diye konuştu.

Nakil ekibinde yer alan ve Anestezi AD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Tuncer Şimşek ise, “Toplumda ikinci kez nakil olan hastalarda, nakledilen böbreği vücudun reddetmesinin çok yüksek ihtimal olduğuna dair yaygın bir kanaat var. 10-15 yıl öncesine kadar doğruluk payı olmakla beraber sürekli gelişen tıp teknolojisi sayesinde bununda önüne geçilmiştir. Plazma diaferez denilen sistemle tabiri caizse kan bir süzgeçten geçirilerek red olayına neden olan hücreler ayıklanmaktadır. Bu sistem hastanemizde mevcuttur, daha önce nakil olan ve böbrek fonksiyonu sona ermiş olan hastalarımız ikinci nakil için merkezimize müracaat edebilirler” açıklamasında bulundu.