İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Biga'da Yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda önceki toplantının kararları değerlendirildi. Toplantıda Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan tarafından Biga'nın ticareti ve sanayisiyle ilgili kurula bilgi verildi. Toplantıda, Biga Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Fersam, Biga Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Bülent Dülger, Deri Sanayicileri Kooperatif Başkanı Metin Mutlu birer sunum yaptılar. Toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ürün güvenliği ile ilgili kurula bilgi verildi. Toplantıda, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme ve İş Birliği Protokolü kapsamında % 50 istihdam garantili olarak açılan kursların 2018 yılı eğitim planına eklenmesi konusu ele alındı. 2018-2019 Eğitim -Öğretim yılında mesleki liselerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı görüş ve önerilerle son buldu.