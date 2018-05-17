İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirild

Öğleden önce birinci öğretim öğrencileri için düzenlenen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Mustafa Görün katılırken öğleden sonra ikinci öğretim öğrencileri için gerçekleştirilen törene ise Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Genel Sekreter Sami Yılmaz katıldı.

Törende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının Şerif Becit, Kuran tilaveti yaptı.

2017-18 döneminde en başarılı akademik ve idari personele hediye takdiminin ardından konuşan ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Amerika’nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı sonrası meydana gelen olayları lanetlediği konuşmasında “Tarihin yazgısı hep bu şekilde olmayacak. Kalplerinize, vicdanlarınıza, yüreklerinize Kudüs’ü nakış nakış işlemelisiniz. Kudüs bizim için çok kıymetlidir” dedi.

Dekan Prof. Dr. Yavuz, velilere de seslenerek, “Değerli öğrencilerimizi bugüne kadar getiren, binbir meşakkatle yetiştiren, bugünün asıl kahramanları olan ana babalara teşekkür ediyorum. Kendi imkanlarınızdan kısarak yetiştirdiğiniz bu evlatlar inşallah sizin hem dünya saadetiniz olacaklar hem de size hayır duası edecekler” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise mezuniyet törenlerinin öğrencilere, birbirine zıt duygular hissettirdiğini ifade ederek, “Öğrenciler üniversite hayatını tamamladıkları için, hocalarından ve üniversitelerinden ayrılacakları için ve çok sevdikleri arkadaşlarından ayrılacakları için hüzünlüler. Öte yandan 5 yıl süren bir serüveni başarıyla tamamlamanın ve hayatta yeni bir sayfa açmanın gururunu yaşıyorlar” dedi.

Kudüs’te uzun yıllar yaşanan drama, bir yenisinin eklendiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Bütün hukuk kurallarını, insanlığın temel değerlerini bir kenara koyarak, hepimizin gözleri önünde bize bir zulüm uyguluyorlar. İsrail’in kuruluşunu esas alırsak 70 yıldır devam eden ve sona erdirilemeyen bir zulüm var. Daha 2 gün önce, Mart ayından bugüne 40 Filistinli şehit edildi, daha kaç kişi öldürülecek dedim; o gün 60’a yakın masum Filistinli katledildi” diyerek, hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralananlara şifalar diledi.

“Bizim asıl sorunumuz birbirimize düşman edilmemiz” şeklinde bir tespitte bulunan Rektör Acer, “Kendi dinimiz içinde mezheplere bölünüp birbirimize düşman edilmemiz. İslam Dünyası’nın farklı milletlere Türk, Arap, Fars diye bölünüp diğerlerine mesafeler koyması. Bu ayrımlar üzerinden bizi zaafa uğratıyorlar. Sünni olana Şii’yi, Şii olana Sünni’yi kötülüyor, birbirine düşman ediyorlar. Bu ayrımı giderme konusunda omuzlarınızda ağır bir yük var. Bu ayrımları gideremezsek, sadece Filistin değil, bundan sonra da bu tür zulümleri görmeye devam ederiz. Bu konuların üzerine en çok siz gideceksiniz ve sorumluluk hissedeceksiniz. Bu ayrımların kaldırılması gibi bir mücadeleniz olmalı” dedi.

Mezun olan öğrencilere belge takdimiyle devam eden tören, kep atma merasimi ve pilav ikramıyla sona erdi.