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03 Aralık 2017 17:01

İlber Ortaylı, Biga’da okurları ile buluştu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından bu yıl 1.

İlber Ortaylı, Biga’da okurları ile buluştu

03 Aralık 2017 17:01

düzenlenen Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bigalılar ile buluştu.


Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Zaman geçtikçe her yaştan, her bölgeden, her sınıftan, her meslekten insanlar gittikçe Mustafa Kemal Atatürk isminin etrafında birleşiyorlar bu buhran zamanlarında daha da öne geçiyor. Hiç bir yerde buhran yeniden muaffak olamamış. Hiç kimse artık Maho’ya tapamayacak. Tükenmiş çünkü bunlar. Kemalizm tükenmedi. Çünkü kurduğu sistem değişmedi. cahil bir üçüncü dünya ülkesi olmak istemiyorsanız zamana ve mekana hükmetmek zorundasınız. Tükenmeyen tek lider Mustafa Kemal. Türkiye değişmiş, kurduğu Türkiye değişmiş, Türkiye’deki ordu onun bıraktığı ordu değil, daha verimli, daha eğitimci, daha yeri var dünyada. Kurduğu Türkiye’de bütün kusurlara rağmen eğitim daha da ileride. Öğretmenler üzerine düşüne yapamıyor. Öğrenciler maalesef başı boş bırakılıyor. Eğitim planlamaları fevkalade kötü. Özel sektör iyi yetişen insanları kullanma kapasitesine sahip değil. Türk özel sektörü megaloman ihtiyarların özel sektörüdür. Yani gençlere yer vermek istemeyen onları istihdam edemeyen bir grup. Üniversite çocukların dünyaya en kolay açılabileceği yerlerde kurulur. Kemalizm’den vazgeçilmemeli. Çocuklara iyi eğitim verilmeli" diye konuştu.


Ortaylı, öğrencilere, çağdaş dünya tarihi okumalarını o zaman Kemalizmin yerinin daha iyi anlaşılacağını kaydetti.


Söyleşi sonunda Ortaylı, okurları için kitaplarını imzaladı.




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