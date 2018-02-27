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27 Şubat 2018 11:30

İlginç kaza...Minibüs balıkçı teknesine çarptı

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs Sarıçay rıhtımında bağlı bulunan tekneye çarparak çaya düşmekten son anda kurtuldu.

İlginç kaza...Minibüs balıkçı teknesine çarptı

27 Şubat 2018 11:30

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Görenleri şaşkına çeviren kaza, bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 ED 899 plakalı minibüsün sürücüsü Sarıçay kenarında ilerlerken önünde seyir halinde olan traktöre çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı. Bu sırada aracın sol tekerleği rıhtımda bağlı bulunan teknenin kamera kısmının üzerine çıktı.


Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay’a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu. İlginç kazayı gören vatandaşlar oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Olay yerine çağırılan kurtarıcı vasıtasıyla 16 ED 899 olduğu yerden çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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