İlmek ilmek mutluluk projesi

Şadan Doğan Anaokulu İlmek İlmek Mutluluk projesi başlattı. Proje kapsamında pazar yerinde açılan stantta örülmek üzere vatandaşlara iplik dağıtıldı.

Okul Müdürü Emel Çimen, “Soğuk kış günlerinde zor şartlardaki çocuklarımızı soğuktan korumak için atkı, bere ve eldiven örmek ve onların hayatına bir parça sıcaklık katmak için hayırsever vatandaşlarımıza ipliklerimizi dağıtıyoruz. Örüldükten sonra Sağlık Ocağı yanında bulunan Sağlık cafede bulunan proje kutumuza yada okulumuzda toplanılacaktır. Herkesi sevgi ile ilmek ilmek örmeye davet ediyoruz" dedi.