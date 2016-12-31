İntihar için çatıya çıktı, ikna edecek psikolog bulunamadı

Çanakkale’de bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen genci ikna edecek psikolog bulunamadı. Polis ekiplerinin sigara verme bahanesiyle dikkatini dağıttığı genci arkadan gelen bir başka polis memuru son anda yakaladı.

Çanakkale’de, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kız öğrenci yurdunun karşısındaki inşaatın çatısına çıkan İ.Y adlı kişi, kız arkadaşının kendisini terk ettiğini öne sürerek aşağıya atlayacağını söyledi. Gencin girişimi üzerine itfaiye ekipleri, binanın altında hava yastığını açarak bekledi. Polis ekipleri de çevreyi boşaltarak genci ikna etmeye çalıştı. Bu esnada, gençle iletişim kurması için psikolog istendi. Ancak beklenen psikolog bir türlü gelmedi. Yaklaşık bir saat boyunca polis ekiplerinin oyaladığı İ.Y, sigara isteyince, polis de müdahale için hazırlandı. Bir polis memuru gence vermek istediği sigarayı yere attı. Sigarayı almak için hamle yapan İ.Y’yi arkadan gizlice yaklaşan bir polis memuru yakaladı. Olayı izleyen vatandaşlar, polisin müdahalesini alkışlarla destekledi. İ.Y, polis ekipleri nezaretinde çatıdan indirilerek kontrol için devlet hastanesine götürüldü.