Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 15:29

İntihar için çatıya çıktı, ikna edecek psikolog bulunamadı

İntihar için çatıya çıktı, ikna edecek psikolog bulunamadı

31 Aralık 2016 15:29

Çanakkale’de bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen genci ikna edecek psikolog bulunamadı. Polis ekiplerinin sigara verme bahanesiyle dikkatini dağıttığı genci arkadan gelen bir başka polis memuru son anda yakaladı.
Çanakkale’de, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kız öğrenci yurdunun karşısındaki inşaatın çatısına çıkan İ.Y adlı kişi, kız arkadaşının kendisini terk ettiğini öne sürerek aşağıya atlayacağını söyledi. Gencin girişimi üzerine itfaiye ekipleri, binanın altında hava yastığını açarak bekledi. Polis ekipleri de çevreyi boşaltarak genci ikna etmeye çalıştı. Bu esnada, gençle iletişim kurması için psikolog istendi. Ancak beklenen psikolog bir türlü gelmedi. Yaklaşık bir saat boyunca polis ekiplerinin oyaladığı İ.Y, sigara isteyince, polis de müdahale için hazırlandı. Bir polis memuru gence vermek istediği sigarayı yere attı. Sigarayı almak için hamle yapan İ.Y’yi arkadan gizlice yaklaşan bir polis memuru yakaladı. Olayı izleyen vatandaşlar, polisin müdahalesini alkışlarla destekledi. İ.Y, polis ekipleri nezaretinde çatıdan indirilerek kontrol için devlet hastanesine götürüldü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç