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11 Temmuz 2018 13:53

İşkence gören sokak köpeğine hayvan severler sahip çıktı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde işkence gören sokak köpeğine hayvan severler sahip çıktı.

İşkence gören sokak köpeğine hayvan severler sahip çıktı

11 Temmuz 2018 13:53


Lapseki ilçesinde sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeğine işkence yapıldı. Köpeğin sırtında 15 santimetrelik kesik meydana gelirken, mahalle sakinleri ve Lapseki ve Çardak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği de işkenceye tepki gösterdi. Yapılan şikayet sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ve zabıta memurları da tutanak tuttu. Yapılan ilk incelemelerin ardından ’Kınalı’ isimli köpek, veteriner kontrolü için tedaviye götürüldü. Mahalle sakinlerinden Ceren Çalışkan (25) daha önce de üzerine tiner dökülerek köpeklere işkence yapıldığını öne sürerek, sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.




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