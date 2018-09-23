İtfaiye aracı sünnet arabası oldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde itfaiye aracı sünnet aracı oldu. Doğuştan görme engelli Çağlar Baskın, hayalini kurduğu itfaiye aracına sünnet töreninde bindi.

Ezine'de yaşayan Pınar ve Vedat Baskın'ın doğuştan görme engelli çocukları 10 yaşındaki Çağlar Baskın, hayalini kurduğu itfaiye aracına sünnetinde kavuştu. Çağlar Baskın'ın hayalini Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu gerçekleştirdi. Çağlar, sünnetinde hayalini kurduğu itfaiye aracına binerek şehir turu attı. Mutluluğu görülmeye değer olan Çağlar, şehir turunun ardından Belediye Başkanı Babaoğlu'na teşekkür etti. İtfaiye aracına binmenin çok hoşuna gittiğini belirten Çağlar, daha sonra davul zurna eşliğinde oynayıp eğlendi.

Başkan Haluk Babaoğlu, “Bu yaştaki bir çocuğun böyle bir talebinin olması bizi memnun etti. Biz de gereğini yaptık” dedi.