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Jandarma Trafik Timleri öğrenci servislerini denetledi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Jandarma Trafik Timleri tarafından kurulan güvenlik noktasında, köylerden taşımalı eğitim yapan öğrenci servis araçlarına denetim yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Jandarma Trafik Timleri tarafından kurulan güvenlik noktasında, köylerden taşımalı eğitim yapan öğrenci servis araçlarına denetim yapıldı.


Lapseki'de, Jandarma Trafik Timleri tarafından kurulan güvenlik noktasında, köylerden taşımalı eğitim yapan öğrenci servis araçlarına denetim yapıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla köy yollarında sıkı denetim yapan jandarma ekipleri öğrenci servislerini tek tek durdurarak inceleme yaptı. Resmi evrak kontrolü, emniyet kemeri, sürücü yeterliliği gibi çeşitli kriterleri inceleyen trafik timleri, güvenli taşımacılığı sağlamak için yıl boyunca denetimlerin devam edeceğini kaydetti. Sürücülerin kurallara uymaması halinde cezai müeyyide uygulanacağı belirtildi.

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