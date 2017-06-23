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23 Haziran 2017 12:46

Jandarmadan bayram öncesi güvenlik uygulaması

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı asayiş şube ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi geniş güvenlik kontrolü yaptı.

Jandarmadan bayram öncesi güvenlik uygulaması

23 Haziran 2017 12:46


Jandarma ekipleri, Çanakkale kent merkezi ve ilçelerdeki kilit noktalarda denetim ve güvenlik uygulaması yaptı. GESTAŞ’a ait Kilitbahir Feribot İskelesi’nde uygulama yapan ekipler, bomba ve narkotik köpekleriyle araba ve bagajlarını didik didik aradı.


Tatil için İstanbul ve Marmara’dan Ege sahillerine gitmek isteyenlerin geçiş güzergahını kontrol altında tutmak için yapılan güvenlik kontrollerinde, vatandaşlara istenmeyen trafik kazalarının yaşanmaması için aşırı hız ve emniyet kemeri gibi birçok konuda uyarılarda bulunuldu.


Havadan da drone ile desteklenen güvenlik uygulamalarının bayram sonuna kadar devam edeceği bildirildi.




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