Japon Büyükelçi Biga'ya geliyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 100 yıl boyunca altyapı sorunu yaşanmasının önüne geçecek 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının tanıtım töreni Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın da katılımıyla gerçekleşecek.

Japon Bankası (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu ve başkan yardımcıları, proje danışmanı ile büyükelçilik başkatibi de törene katılacak. Konukların saat 12:00'de Biga'da olmaları bekleniyor.

İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak tanıtım töreni için trafiğe kapatılacak. 26 Eylül Çarşamba günü saat 13:00'de başlayacak tören için sokağa sahne kurulacak. Tanıtım töreninin ardından ise Şehir Parkı'nda Türk-Japon işbirliği ve dostluğunu temsilen anıt heykel açılışı yapılacak. Açılış törenlerinde Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon Bankası (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu birer konuşma yapacaklar.

Japon ziyaretçiler için ayrıca törenin yapılacağı sokağa Japonca 'Hoşgeldiniz' yazılı bir pankart asıldı.

Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, açılış için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Milletvekilleri ve çok sayıda isme davetiye gönderildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayı ortalarında Kalafat yolu üzerinde başlayan çalışma devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon liraya ihale edilen kanalizasyon ve yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla temel altyapı sorunları ortadan kalkacak.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı törenine tüm Bigalıları davet eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Görünen kadar görünmeyen çalışmalar da kentler için çok önemli. İlçemizin yaşanacak bir şehir olabilmesi için altyapı konusunda önemli adımları zaten göreve gelir gelmez atmıştık. Hatta bu nedenle bir süre çalışmamakla eleştirilmiştik. Oysa altyapıdaki sorunları görmezden gelip üstyapıya ağırlık verildiğinde kalıcı çalışmalar ortaya çıkmaz. Yenilediğimiz sokaklarımızda bu kurala uygun olarak altyapı sorunlarını giderdik. Şimdi sıra Biga'mızın yapısal altyapı sorunlarını çözmeye geldi. 60 kilometrelik ve yaklaşık 17 milyon lira maliyetle temel altyapı sorunlarımızı çözeceğiz. Çalışmalara Ağustos ayı ortalarında başladık. Japon Büyükelçi ve JICA başkan ve temsilcilerinin katılacağı bir tanıtım töreni yapacağız. Ardından da hem işbirliğimizi hem de dostluğumuzu simgeleyen bir anıt heykeli açacağız. Japonlar bizim her zaman dostumuz olmuşlardır. Hem maddi hem de manevi dostluğumuzun devam etmesini diliyorum. Tüm halkımızı da bu önemli tanıtım töreni için Kasaplar Sokak'a davet ediyorum" dedi.