Kaçakları drone ile aradılar

Ayvacık-Gülpınar Çamköy bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda N.O., A.K., M.Ç., S.G., C.K. isimli organizatörler ve bunlara ait 6 araç yakalandı. Araçlarda göçmen bulunamadı. Organizatörlerin mültecileri araziye bıraktıkları değerlendirilerek, jandarma tarafından ormanlık arazide gece yarısından başlayarak sabaha kadar arama yaptı. Havanın aydınlamasıyla birlikte bölgede dronelar kullanıldı. 21 Afgan uyruklu göçmen Şapköy köyü bölgesinde saat 12.00’de yakalandı. Organizatör olduğu öne sürülen şahıslar gözaltına alındı. Göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.