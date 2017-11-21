Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 15:58

Kaçakları drone ile aradılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 21 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakları drone ile aradılar

21 Kasım 2017 15:58


Ayvacık-Gülpınar Çamköy bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda N.O., A.K., M.Ç., S.G., C.K. isimli organizatörler ve bunlara ait 6 araç yakalandı. Araçlarda göçmen bulunamadı. Organizatörlerin mültecileri araziye bıraktıkları değerlendirilerek, jandarma tarafından ormanlık arazide gece yarısından başlayarak sabaha kadar arama yaptı. Havanın aydınlamasıyla birlikte bölgede dronelar kullanıldı. 21 Afgan uyruklu göçmen Şapköy köyü bölgesinde saat 12.00’de yakalandı. Organizatör olduğu öne sürülen şahıslar gözaltına alındı. Göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç