Kahraman şoför kadının hayatını kurtardı

Durumu 112 sağlık ekiplerine bildiren otobüs şoförü, kadının dili dönmeye başlayınca yolculardan da onay alarak otobüsü Acil Servis kapısına kadar götürdü.

Çanakkale’de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Ali Kurum, otobüs seyir halindeyken aniden rahatsızlanan bir kadını hastaneye yetiştirdi.

Olay, 16 Mayıs Salı günü Çanakkale’de meydana geldi. Çanakkale-Kepez güzergahındaki özel halk otobüsü seyir halindeyken, Kolin Hotel durağı civarında otobüs içerisinde bir kadının aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcular otobüsün sürücüsü Ali Kurum’u uyardı. Otobüsü durduran Kurum, rahatsızlanan yolcunun yanına gitti ve durumuna baktı. Daha sonra sürücü Kurum, ambulansı arayarak 112 ekiplerini çağırdı. Hastanenin yakın olmasıyla birlikte yolcularında onayını alan sürücü Kurum rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürme kararı aldı. Çağırdığı ambulansı arayarak gelmemesini söyleyen Kurum, otobüsü direk hastaneye sürdü. Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücü Kurum, bu davranışıyla kamuoyundan oldukça takdir topladı.

Yaşanan olayı anlatan 20 yıldır otobüs şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Ali Kurum, "Geçen hafta Kepez Ekspres sırasında çalışırken, Çanakkale’den Kepez’e doğru gelirken Kolin Hotel civarında yolcular birinin rahatsızlandığını söyledi. Bende durdum. Baktım baya bir rahatsızlanmış, bayılmış, düştü kendisi de arabanın içerisinde. Yolculardan biri ambulansı aramamı söyledi. Aradım. O esnada üniversite hastanesinin yakın olduğunu düşünerek ve içerideki yolculara sorup onaylarını alarak, yolcularla birlikte hastaneye götürme kararı aldık. Bunun üzerine tekrar ambulansı aradım ve gelmemesini söyledim. Direk yolcularla beraber hastayı kurtarabilmek için acile hastayı götürdük. İçeride yolcunun biri dilinin döndüğünü ve durumunun ciddi olduğunu söyledi. Acele ettik. Hastaneye yetiştirdik. Rahatsızlanan yolcunun kendisiyle görüşüp sağlığı hakkında bilgi almak istiyorum" dedi.