Kale ailesinden 18 bin kişilik iftar yemeği

Hacı İbrahim Bodur anısına verildi.

Çan Belediyesi Kapalı Pazar yerinde yaklaşık 18 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. Hacı İbrahim Bodur dualarla anıldı. Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ‘’ Bugün, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız İbrahim Bodur’un çok sevdiği gibi birlikte iftar etmek soframızı paylaşmak, onun çok değer verdiği sanayileşme ülküsü etrafında buluşmak için bir aradayız. Artık aramızda olmayan Kurucumuzu rahmetle anmak ve ona dua etmek için birlikteyiz. İbrahim Bodur’u ebediyete uğurlayışımızın üzerinden 2 yıl geçti. Günümüzün her anında olduğu gibi, bir araya geldiğimiz iftar yemeklerinde de onun yokluğunu derinden hissediyoruz. Hepinize bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için, bizimle beraber oruç açıp duamıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. İbrahim Bodur, her gün ülkesi, milleti için dua ederdi. Lütfen siz de ondan dualarınızı esirgemeyin” dedi.

İftarın ardından Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. Hacı İbrahim Bodur’un torunu İbrahim Bodur Okyay’ın Hatim’i gerçekleştirildi. Hatim duasının ardından kılınan Teravi namazı ile program son buldu.

İftar Yemeğine 59. ve 60. Hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Gurup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, İlçe Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Çan Jandarma komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Başkan yardımcısı Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, AK Parti 27.Dönem Millet Vekili Adayları, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, Kale Grubu şirketlerinin müdür ve yöneticileri, çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları , STK başkan ve yöneticilerinin yanı sıra 18 bini aşkın vatandaş katıldı.