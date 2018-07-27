Kale Grubu 61. Yılını Törenlerle Kutluyor

yılı nedeniyle Çanakkale’nin Çan İlçesinde bulunan Kale Seramik Fabrikalarında 27 Temmuz Seramik Bayramı Kutlamaları gerçekleşti.

Bayramda bir konuşma yapan Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Bizi bugünlere kavuşturan Allah’a bir kez daha sonsuz şükürler olsun. Cesur olmak doğduğu topraklardan aldığı güçle ideallerinin peşinden koşmaktır" derler. 61 yıldır Seramik Bayramı olarak kutladığımız 27 Temmuz, Grubumuzun kurucusu İbrahim Bodur’un ve ona inananların cesaretini bu topraklardan aldıkları güçle birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Grubumuzun içindeki payı giderek büyüyen ve başarılı projelere imza attığımız savunma ve havacılık alanında gelecekte küresel havacılık sektörünün dinamizmini koruması, savunma yatırımlarını ve Ar-Ge harcamalarının artması, hafif, çevreye duyarlı, alternatif malzemelerin kullanımının artması, üç boyutlu yazıcılarla üretimin yükselişe geçmesi bekleniyor. Peki biz neler yapıyoruz? Nihai ürün montaj tasarım ve kompozit alanlarında yetkinliğimizi geliştirmeyi hedeflediğimiz Kale Havacılıkta ilk 777-X uçaklarının kritik parçalarından oluşan imalatını ve montajını başlattık. Boein’in ödüllü tedarikçisi olarak 2016 yılında üstlendiğimiz bu projede ilk defa Boeing’in tasarım çalışmalarına da dahil olarak yetkinliklerimizi bir adım ileriye taşıdık. 2011 yılında İzmir’de açtığımız Kale Pratt & E-Whitney fabrikası geçen sene 3 kat büyüdü. Bu sene ise 2,5 kat büyümeyi hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere haziran ayında Amerika’da gerçekleştirilen törenle Türkiye’ye teslim edilen ilk F-35 savaş uçağında bizim de imzamız bulunuyor. Dünyanın en gelişmiş savaş uçağının üzerinde Kale Havacılık ve Pratt & E-Whitney tarafından üretilen gövde, kanat, kokpit ve motor parçaları bulunuyor. Kale Ar-Ge’nin Turbo jet motoru projesi bu sene sonunda tamamlanıyor. Ülkemizin savunma sanayi ne büyük bir ivme kazandırması beklenen bu motorun ardından daha gelişmiş bir versiyonunun tasarımına başladık. Kale kalıp’ta ise askerimizin ve emniyet güçlerimizin ihtiyacı karşılanacak yeni hafif silahların geliştirilmesini tamamladık ve tasarlayıp, ürettiğimiz silahlar devlet envanterine girdi. Biliyorsunuz, Türkiye geçen yıl kendi milli savaş uçağını üretmek amacıyla kapsamlı bir proje başlattı. Biz de İngiliz Rolls - Royce ile yüzde 51 Kale - 49 Rolls - Royce olacak şekilde TAEC isimli ortak bir şirket kurarak Milli Muharip Uçak projesinde motor geliştirme teklifi sunduk. İlk günden bu yana bize inanan ve bugünlere gelmemizi sağlayan saygıdeğer büyüğümüz kıymetli kurucumuz İbrahim Bodur’a, aileme, bu mutlu günümüzü paylaşan bütün dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, “61. Yıldönümlerinden dolayı bizleri bir araya getiren Kale Grubuna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz açısından fevkalade önemli bir başarı öyküsü ile karşı karşıyayız. Yıllar evvel çocukken rahmetli babam ile rahmetli İbrahim Bodur arkadaştı. Rahmetli babam İstanbul’dan bir grup arkadaşı ile bir kaç araba ile çocuk iken buraya Kale Grubun’a , Çan’a geldiğimi hatırlıyorum. Ancak o zaman İstanbul’dan Çan’a gelmek saatler alan zor ve meşakatli bir yolculuk sonucu olduğunu hatırlıyorum. O gün fabrikanın bir açılışı ya da böyle bir gün için bir aradaydık. Aradan yıllar geçti 61. yıl törenlerinde burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu başarı öyküsünde gerçekten büyük emekleri olan Rahmetli İbrahim Bodur’u saygı ve şükran ile bir kere daha anıyorum. Türkiye’de sanayileşmede önemli bir yeri olan önemli bir sanayici, önemli bir iş adamı aynı zamanda da Türkiye’nin hemen hemen her yerindeki hayır faaliyetlerinde çorbada tuzu olan hayır sever bir insan olarak İbrahim Bodur Bey’i bir kere daha rahmet ile anıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kale Seramik Fabrikaları içerisinde bulunan Sodyum Silikat tesisinin açılışı gerçekleşti.

Açılışa Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, eşi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, 47. dönem Başbakanı Yıldırım Akbulut, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özalp, Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan, 59. Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Üst Düzey yöneticileri, fabrika çalışanları ve misafirler katıldı.