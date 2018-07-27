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27 Temmuz 2018 12:00

Kale Grubu’ndan 61. Geleneksel Sünnet Töreni

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kale Grubu’nun 61.

Kale Grubu’ndan 61. Geleneksel Sünnet Töreni

27 Temmuz 2018 12:00

yıl dönümü ve Seramik Bayramı etkinlikleri kapsamında 130 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.


Düzenlenen sünnet törenine Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, eşi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özalp, Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 59. Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Kale Grubu Üst Düzey Yöneticileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sünnet çocukları ve aileleri katıldı.


Geleneksel hale gelen sünnet töreninde kısa bir konuşma yapan Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ‘’61 yıldır sünnet töreni bizim geleneğimiz ve biz bu etkinlikten çok keyif alıyoruz. Çocuklarımızın doğumundan sonra gördüğümüz ilk mürvet, ilk mürvetlerini birlikte paylaşıyoruz bizim için çok güzel bir duygu. Çalışanlarımızın doğumundan, evlenmelerine kadar hayatlarının her evrelerinde onlara dokunmaya gayret ediyoruz. İbrahim Bey bu etkinlikten çok keyif alırdı, çocuklarımız resmi geçitte geçerken, hatta yolda geçerken ben burada sünnet olmuştum şimdi burada çalışıyorum diyenleri gördükçe keyifli keyifli kahkaha atardı. İnsanın hayatının her noktasına dokunmak çok güzel bir duygu’’ dedi.


Sünnet çocuklarına hediyelerinin verilmesinin ardından, yemek programıyla devam eden tören, okunan Mevlid-i Şerif ile son buldu.




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