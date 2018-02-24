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24 Şubat 2018 14:35

Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

Çanakkale’de seyir halinde bulunan açık kasalı bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan köpeğin tehlikeli yolculuğu, amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

24 Şubat 2018 14:35


Ezine’den, Çanakkale istikametine ilerleyen açık kasa bir kamyonetin arkasında, güvensiz bir şekilde yolculuk yapan köpeğin halleri arkadaki araç içerisinde bulunan başka biri tarafından kayıt altına alındı.


Çanakkale’den İstanbul’a gitmekte olan ve görüntüyü çeken Burhan Çakmak isimli vatandaş, "Ş uan bulunduğumuz yer Çanakkale. Köpek her an kendisini aşağıya atabilir. Köpeğin yolculuğunu tam 17 kilometredir takip ediyoruz" dedi.


Kamyonet arkasındaki köpeğin bazı anlarda çekildiğini fark edip, poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.




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