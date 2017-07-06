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06 Temmuz 2017 14:18

Kamyonetinin brandasını bağlarken otomobil çarptı: 1 ölü

Çanakkale-İzmir karayolunda Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yol kenarında kamyonetinin brandasını bağlamaya çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kamyonetinin brandasını bağlarken otomobil çarptı: 1 ölü

06 Temmuz 2017 14:18


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu Ayvacık Sapanca mevkiinde meydana geldi. 17 ED 576 plakalı kamyonetiyle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Lapseki ilçesine giden Vedat Erol (40), meyve yüklü kamyonetinin brandası açılınca yol kenarına durarak, brandasının iplerini bağlamaya başladı. Bu sırada İzmir’den Çanakkale istikametine gitmekte olan M.A. idaresindeki 34 RT 1859 plakalı otomobil, kamyonetinin brandasını bağlamaya çalışan Vedat Erol’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Vedat Erol olay yerinde yaşamını yitirdi.


Otomobil sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Erol’un cesedi ise Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, yola savrulan otomobil parçaları Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.




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