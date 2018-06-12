Karabiga festivale hazırlanıyor

28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan festival ile ilgili bilgi aktaran Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Bahar Gelir, Derya Belma ve Kıraç´ın festivalde sahne alacağını söyledi. Başkan Karataş, " 28 Haziran´da kortej yürüyüşü ile açılışını yapacağımız festival boyunca çocuklar için animasyon gösterileri ve şişme oyun parkımız olacak. Ahududu tiyatro gösterisi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı bando konseri yer alacak. Festivalin son gününde tekne yarışları, yelken gösterisi, yüzme ve yağlı direk yarışları yapılacak. Karabiga´nın tanıtımında önemli yer tutan festivalimize herkesi bekliyoruz" dedi.