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12 Haziran 2018 17:14

Karabiga festivale hazırlanıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi, bu yıl 10´uncu Priapos Deniz Festivaline hazırlanıyor.

Karabiga festivale hazırlanıyor

12 Haziran 2018 17:14


28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan festival ile ilgili bilgi aktaran Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Bahar Gelir, Derya Belma ve Kıraç´ın festivalde sahne alacağını söyledi. Başkan Karataş, " 28 Haziran´da kortej yürüyüşü ile açılışını yapacağımız festival boyunca çocuklar için animasyon gösterileri ve şişme oyun parkımız olacak. Ahududu tiyatro gösterisi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı bando konseri yer alacak. Festivalin son gününde tekne yarışları, yelken gösterisi, yüzme ve yağlı direk yarışları yapılacak. Karabiga´nın tanıtımında önemli yer tutan festivalimize herkesi bekliyoruz" dedi.




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