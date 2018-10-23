Karabiga'da uyku hastalıkları konuşuldu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde uyku hastalıkları paneli düzenlendi.

Kongreye Prof. Dr. Babürhan Güldiken, Prof. Dr. Aysun Ünal, Prof. Dr. Handan Işın Özışık Karaman, Prof. Dr. Murat Aksu, Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, Uzman Dr. Nurdoğan Yavuz Uzman Dr. Ebru Parlayan konuşmacı olarak katıldı. Nörolog Dr. Bahri Demirhan'ın organizasyonluğunu yaptığı panelde uyku tıbbı tartışıldı. Uykunun hastalıkları, bölümleri, vardiyalı çalışmada uyku bozukları, uyku bozukluğunun çevre ilişkileri, uyku hastalıkları ve hukuk konusunda kendi aralarında uzman konuşmacılar panel de hem bilimsel çalışmalar yaptı hem de Karabiga'yı gezdi.

Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, "Beldemizi gezme ve tanıma fırsatı bulan uzman nörologlar ve doktorlar Karabiga'yı çok beğendiklerini ifade ettiler. Karaburun, Askeri hastane, şehitlik, kaleler, Priapos gezilen yerler arasındaydı. Beldemizi tercih ettikleri için biz de çok memnun olduk" dedi.