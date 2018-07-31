Karanlık Liman ile Kumkale arasındaki yolda çalışmalar devam ediyor

Troya Tarihi Milli Park sınırı içerisinde yer alan Karanlık Liman ile Kumkale’den Troya’ya giden yolun asfalt kaplamaya hazır hale getirilmesi için yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı, Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erhan Türker’den bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol çalışmalarının hızlı ve sağlam bir şekilde yapıldığını ifade ederek yol yapımında çalışan personeli tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.