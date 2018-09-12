Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi yükseliyor

Çanakkale'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yapım çalışmaları devam eden Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi yükselmeye devam ediyor.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Şirket yetkililerinden proje ile ilgili bilgi alan Başkan Ölçek, " Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde devam eden ‘Sayısal Yayıncılık' Projelerinden biri olan Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi Yapımı işi ile Çanakkale ili Radartepe mevkiinde bulunan vericilerin ve antenlerin ortak bir anten sisteminde toplanması amaçlanmıştır. Çanakkale TV-Radyo Kulesi inşaatı Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü teknik kontrollüğünde devam etmektedir. 2020 yılı başında bitirilmesi planlanan inşaatın mevcut durumda aldığımız bilgilere göre halihazırda yerleşik bulunan GSM ve diğer yayıncı kuruluşların tesislerinin deplase işlemleri tamamlanmıştır. Ziyaretçi merkezi ve yürüyüş yollarına ait betonarme imalatlar ve yürüyüş yolunun çelik imalatları tamamlanmıştır. Proje kapsamındaki 72 adet fore kazık imalatı da tamamlanmıştır. Yürüyüş yollarının dış cephe imalatlarına başlanmış olup, imalatlar devam etmektedir. Proje bittiğinde hükümetimiz tarafından ilimize muhteşem bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.