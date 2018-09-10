Karate Trakya Ligi Finali Biga'da yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 96'ıncı Yıldönümü kutlamaları kapsamında Karate Trakya Ligi Finali Biga'da İçdaş Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Karate İl Temsilciliği ve Biga Belediyesi ortaklığında düzenlenen müsabakalara 6 ilden 14 kulüp ve 147 erkek-116 kız olmak üzere 263 sporcu ve çok sayıda antrenör, hakem, sporcu ve aileleri katıldı. Yarışmaların yapıldığı İçdaş Spor Salonu'na giden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık burada açış töreninde yaptığı konuşmada, "Biga'da karate sporuna olan ilgiyi kısa sürede arttıran Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve belediyemiz antrenörü Süleyman Orhan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Trakya Karate Ligi kapsamında Biga'mıza gelen siz değerli sporcularımıza, ailelerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese ilçemize hoş geldiniz diyorum. Biz Biga Belediyesi olarak sporun her dalını önemsiyoruz ve destekliyoruz. Çocuklarımızın spor yapması, onların aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve paylaşımcı bir yaşam sürmelerinin de önünü açıyor. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş, modern ve gelişmiş bir toplum hedefine ulaşmak için önce eğitimi yola koymamız lazım. Spor da okul eğitiminin yanında önemli bir alan. Bu nedenle spora gönül veren siz değerli sporcu, aileleri ve emekçilerini tebrik ediyorum" dedi

Başkan Işık, turnuvalara belediye meclis üyeleri ve eşi Ruhan Işık ile birlikte katıldı.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.