Karda devrilip alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldu

Araç sürücüsü yanan otomobilden son anda çıkarak canını zor kurtardı. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Dün gece geç saatlerde Bayramiç istikametinden Çan yönüne giden Tacettin Özen idaresindeki 17 TE 281 plakalı otomobil, şiddetli kar yağışı sebebiyle Köylü köyü yakınlarında buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Tacettin Özen, yanan otomobilden son anda çıkarak yanmaktan kurtuldu. Yanan aracı gören diğer sürücüler, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, sürücü Tacettin Özen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniya kaydedildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.