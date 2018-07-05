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05 Temmuz 2018 18:35

Kargadan çıktığı sanılan yangında 10 dönüm buğday tarlası yandı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde elektrik direği üzerlerinde ölü olarak bulunan kargadan çıktığı sanılan tarla yangınında 10 dönüm biçilmemiş buğday tarlası ile 190 adet saman balyası yandı.

Kargadan çıktığı sanılan yangında 10 dönüm buğday tarlası yandı

05 Temmuz 2018 18:35


Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Bahadırlı köyünde saat 16.00 sıralarında köye 2 kilometre uzaklıktaki tarım arazisinde çıkan yangın, köylülerin fark etmesi ile itfaiye ve orman yangın ekininden yardım istenmesi ve köylülerin 1 traktör, 1 iş makinası ve Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz ile Çan Belediyesi İtfaiye araçlarının müdahalesi ile söndürüldü.


Tarla içinde bulunan elektrik direği üzerinde ölü olarak bulunan kargadan çıktığı sanılan yangını dumandan fark ettiklerini söyleyen köy muhtarı Ayhan Topaloğlu, “İtfaiye ve orman teşkilatlarına haber verdik. Köylülerde traktörlerine pullukları takarak toprağı sürerek yangının büyümesini önlediler” dedi.




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