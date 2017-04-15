Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 11:26

Katlı otopark yapımı için eski kültür sarayının yıkımı başladı

Sakarya Mahallesi Bayram Sokakta yer alan Biga Belediyesi eski Kültür Sarayının yıkımı başladı.

Katlı otopark yapımı için eski kültür sarayının yıkımı başladı

15 Nisan 2017 11:26

Kültür Sarayı’nın yerine Biga’nın ilk katlı otoparkının inşaatına başlanacak.


8 bin 540 metrekare kullanım alanı bulunan katlı otopark 8 kat ve 280 araç kapasiteli olarak planlandı. Eski kültür sarayı içinde işyerleri bulunan esnaflara ait dükkanların metrekareleri korunarak esnafların mağdur edilmeyeceklerini ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Çevreye uygun yapısı ile modern bir görünüme sahip olacak katlı otoparkın proje ihalesi yapıldı. Yıkım süreci tamamlanana kadar ise yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Seçimler öncesi verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Otopark ve trafik sorunu Biga için öncelikli sorunlarımızdan. Avcılar Köprüsü’nün trafiğe açılması olsun, çarşı içi düzenlemelerimiz olsun bu amaçla çalışıyoruz. Bizi bu göreve getiren Bigalı hemşerilerimiz, bizden iş üretmemizi ve yaşanabilir bir Biga için çalışmamızı istediler. Biz de seçildiğimiz ilk günden bu yana Biga Belediyesi’nin tüm olanaklarını hemşerilerimiz için kullandık. Halkımızdan aldığımız destekle her geçen gün daha iyi işler ortaya çıkaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:42
  • Güneş :06:29
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!