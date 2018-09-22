Kayadere köyünde Muharrem iftarı ve Kerbela Gecesi

Düzenlenen iftar yemeğine Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, Çanakkale İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, İl Müftü Yardımcısı Dr. Hamza Yıldırım, mahalle muhtarları, alevi derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler, mercimek çorbası, etsiz nohut, bulgur pilavı, aşure, hurma eşliğinde kurulan sofrada iftar yaptı. İftar programı, semah gösterisi ile devam etti.

Günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmada İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, “Kerbela olayının yıl dönümü olan bu anlamlı günde yine beraberiz. Kıymetli canlar, bu milletin evlatları Anadolu topraklarında bin yılı aşkın bir zamandır bir ve beraber yaşıyor. Üzerinde yaşadığımız topraklarda 103 yıl evvel bu milletin evlatları Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle emperyalist devletlere karşı bir destan yazdı. Bizim bu birlik ve beraberliğimizi geçmiş dönemde sağ-sol kavgalarıyla şimdi de Alevi- Sünni ve Türk-Kürt ayrımı yaparak bozmaya çalışıyorlar. Türk de bizim, Kürtte bizim, Alevi de bizim. Sünni de bizim, Ramazan da bizim, Muharrem de bizim. Fitne fesat tohumlarını bu milletin arasına sokmaya çalışanlara, bu millet geçmişte de izin vermedi. Yakın tarihte 15 Temmuz gecesinde de izin vermedi. Bundan sonrada vermeyecek. Muharrem ayınız ve Aşure Gününüz hayırlı olsun” dedi.