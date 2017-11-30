Kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma buldu

A., jandarma ve AFAD tarafından bulundu.

Dün gece saat 22:00’da Alo AFAD 122 hattına Aşağıokçular köyünde alzheimer hastası 91 yaşındaki H.A. isimli vatandaşın kaybolduğu ihbarı geldi. Çanakkale AFAD arama ve kurtarma ekibi olay yerine hareket etti. AFAD ile jandarma ekipleri tarafından iz köpeği desteği ile sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan vatandaş bugün saat 11:30’da köyün yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan bir elma bahçesinde sırt üstü yatar vaziyette canlı olarak bulundu.

Olay yerine çağırılan 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olan H.A., gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.