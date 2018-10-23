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Kayıp kadın için arama çalışmaları başlatıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Karadağ Köyünde sabah saatlerinde kaybolan Ayten Taşdöven için arama çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karadağ Köyünde sabah saatlerinde kaybolan Ayten Taşdöven için arama çalışmaları başlatıldı.


Ezine ilçesine bağlı Karadağ Köyünde sabah saatlerinde kaybolan 59 yaşındaki Ayten Taşdöven için jandarma, polis ve köylüler tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Karadağ köyünde ikamet eden Taşdöven'i vatandaşlar en son sabah erken saatlerde Ezine merkeze giderken gördüklerini söylediler. Taşdöven'in yakınları görenlerin polis veya jandarma ekiplerine haber vermesini rica etti.

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