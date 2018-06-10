Kayıp vatandaş 18 saat sonra sağ olarak bulundu

Ç. (79), AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Ayvacık ilçesinin Bektaş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan İ.Ç. (79) isimli yaşlı adam Cumartesi günü sabah 8 :00 gibi bahçeye gitmek için evinden ayrıldı. Yaşlı adamın oruçlu ve akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları AFAD ve Jandarma’dan yardım istedi.

AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından vakit kaybetmeden başlatılan arama kurtarma çalışmaları için Balabanlı ve Bektaş köylülerinden cami hoparlörlerinden duyurular yapılarak, yardım istendi. Cumartesi gecesi geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarına arazi şartlarının ve gece karanlığının engel olması üzerine çalışmalara ara verildi. Ertesi gün erken saatlerde AFAD ve Jandarma ekiplerince tekrar başlatılan arama çalışmaları neticesinde İ.Ç. (79), köye yaklaşık 6 kilometre mesafedeki adacık mevkii yakınlarında saat 12:00’da sağ olarak bulundu.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı adama olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldı ve gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için Ayvacık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaşlı adamın bulunmasının ardından ailesi ve Bektaş Köyü Muhtarı Necdet Atik arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.