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02 Ocak 2017 19:17

Kayıp vatandaş cansız bulundu

Kayıp vatandaş cansız bulundu

02 Ocak 2017 19:17

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Kösedere Köyü’nde kayıp olarak bildirilen Alzheimer hastası 73 yaşındaki Ş.Y.’nin cansız bedeni bulundu.
73 yaşındaki Ş.Y’nin kayıp olduğu ihbarı üzerine Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden arama ve kurtarma ekibi istendi. İhbar üzerine 31 Aralık 2016 Cumartesi günü akşam saat 16:00 da olay yerine hareket eden Çanakkale AFAD ekipleriarama kurtarma çalışmalarına başlandı. 2 gün süren arama çalışmaları neticesinde Çamoba Köyü’nün 1 kilometre batısındaki arazide AFAD ekibi Ş.Y. isimli vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Cenaze Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekiplerine teslim edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



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