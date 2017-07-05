Kayıp vatandaş ölü bulundu

Gelibolu’da kendi kamyoneti ile nakliyecilik yapan Vatan Çiçekçi (38), üç gün önce evinden ’işe gidiyorum’ diyerek çıktı ve bir daha eve dönmedi. Yakınlarının cep telefonunu aramalarına rağmen cevap vermemesi üzerine durum polise bildirildi. Bu esnada, jandarmaya gelen bir ihbar sonrası, Gelibolu-Keşan karayolu üzerindeki Güneyli mevkiine giden jandarma ekipleri, bir cesetle karşılaştılar. Gelibolu Devlet Hastanesi morgunda yapılan savcılık incelemesinde, bulunan cesedin evli ve 2 çocuk babası olan Vatan Çiçekçi’ye ait olduğu öğrenildi. Vatan Çiçekçi’nin muayenesinde üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin belli olması için cenazesinin İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.