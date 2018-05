Kaymakam Can, Biga Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

Biga Kaymakamı Mustafa Can yapımı tamamlanan Biga Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Mustafa Can´ı Biga Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Mehmet Akif Zaloğlu karşıladı.

Biga Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Mehmet Akif Zaloğlu, "Yeni hastanemiz poliklinik hizmeti vermeye başladı. Yarında laboratuvarımızı taşıyoruz. Hizmette aksamaya sebebiyet vermemek için İlçe Toplum Sağlığı merkezimizde ki laboratuvarı kullanacağız. Çocuk hastalıkları uzman sayımız 3’e, Dahiliye uzmanı sayımız 5’e yükseliyor. Yakın zamanda uzman hekim kadromuz 35’i buluyor. Sayının 65’e çıkması ile ilgili bakanlığımıza bir talepte bulunduk. Son dönem atamalar ile beraber bu sayıyı yakalarız" diye konuştu.

Hastalar ile görüşen Can, daha sonra hastane bahçesinde incelemelerde bulundu. Can, "Çevre düzenlemesini Kaymakamlığımız tarafından yapıyoruz. Çalışmaların bir an evvel tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.