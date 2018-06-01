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01 Haziran 2018 10:21

Kaymakam Can’dan daire amirlerine ve STK’lara iftar

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can daire amirlerine ve Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarına iftar yemeği verdi.

Kaymakam Can’dan daire amirlerine ve STK’lara iftar

01 Haziran 2018 10:21


Bir restaurantda verilen iftar yemeğine, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Soytürk, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Pişirgen, İlçe Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Tarım Müdürü Vasfi Karaca, Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Aygan Ferah,Biga TSO Odası Başkanı Şadan Doğan,Biga Esnaf Odası Başkanı İbrahim Mutur,Fakülte Dekanı Bünyamin Bacak, Müftü Fahri Tüfekçioğlu ve çok sayıda dernek başkanı katıldı.


İftar öncesi kaymakam Can masaları gezerek, dernek ve STK başkanlarıyla sohbet etti. Kaymakam Can, “Böyle bir arada iftar yapmak büyük mutluluk. Ramazan ayı insanları bir araya getiriyor. Herkesin Ramazanı mübarek olsun” dedi. Yapılan iftarın ardından Müftü Fahri Tüfekçioğlu dua yaptırdı.




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