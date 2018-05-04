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04 Mayıs 2018 10:12

Kaymakam Karataş’tan Hacı Fatma Bodur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümüne ziyaret

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı bünyesinde oluşturulan Yemek Üretim Atölyesinin kuruluşu ve gelişmesine maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen kurum ve kuruluşların yöneticilerine tanıtım ve teşekkür programı düzenlendi.

Kaymakam Karataş’tan Hacı Fatma Bodur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümüne ziyaret

04 Mayıs 2018 10:12


Programa, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, Çan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Badur, ODAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırımlar Koordinatörü Ali Kemal Kazancı, Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. İdari İşler Müdürü Güler Gül ve Etili Seramik A.Ş. Müdürü Selçuk Tülek katıldı. Yemek Üretim Atölyesi ziyareti edildi ve destek veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.


Sanayi Tipi üretim cihazları ile donatımı sağlanan Yemek Üretim Atölyesinde 18 Eylül 2017 tarihinden bu yana Çan ilçesinde taşımalı eğitimden yararlanan bin 500 öğrencinin öğle yemeği ve 450 anasınıfı öğrencisinin beslenme ihtiyacını karşılayan üretim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Atölyede 12. sınıf öğrencileri işletmelerde mesleki eğitimlerini yürütülmekte 11. sınıf öğrencileri alan/dal derslerinde uygulamalı eğitimlerini yapıyor.




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