Kaymakam Şahin söyleşiye katıldı

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulu (MYO)'nda düzenlenen söyleşi programına katıldı.

Lapseki MYO konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte kendisini tanıtarak açılışı yapan Kaymakam Şahin, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler için yurt yapılması, okul yolundaki bozulan asfaltların düzeltilmesi, ulaşım sorunları gibi birçok konu gündeme geldi.

Lapseki MYO Müdürü Dr. Engin Gür, Kaymakam Tahir Şahin'e çiçek takdiminde bulunarak teşekkürlerini iletti. Söyleşiye katılanlar arasında öğrencilerin yanında akademik ve idari personellerde yer aldı.