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28 Mayıs 2018 21:13

Kaza kurşunu ile hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir arkadaşının silahından kaza ile çıktığı iddia edilen kurşunla hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, Çanakkale’nin Çan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza kurşunu ile hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

28 Mayıs 2018 21:13


Sivas’ın Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olan ve kaza kurşunu ile hayatını kaybeden 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli için Çan’da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necdet Erdinç, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Jandarma Astsubay Çavuş Yerli’nin cenazesi, ilk olarak ilçenin Fatih Mahallesi’ndeki evine getirilerek helallik alındı. Anne Sebahat Kiraz ve kardeşi İbrahim Yerli, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Yerli’nin naaşı, Çarşı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çan Belediyesi Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.




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